Начальник войск РХБ защиты Кириллов рассказал о работе по борьбе с COVID-19 за рубежом

Начальник войск РХБ защиты Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал о работе по борьбе с COVID-19 за рубежом.

«Был получен колоссальный практический опыт в планировании и проведении как профилактической, так и заключительной дезинфекции объектов, участков местности, дорог, различной техники и материальных средств, апробированы новые способы выполнения поставленных задач», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в 140 населённых пунктах иностранных государств была проведена дезинфекция более 500 социальных учреждений.

Как отметил Кириллов, в настоящее время войска продолжают оказывать помощь на социально значимых объектах в субъектах России, а также помогают бороться с распространением коронавируса в Армении, Абхазии и Южной Осетии.

Ранее профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил ситуацию с заболеваемостью COVID-19.