Нурмагомедов: спортивного интереса в возобновлении карьеры я не вижу

Короткая ссылка
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что может его побудить возобновить карьеру.
Нурмагомедов: спортивного интереса в возобновлении карьеры я не вижу
  • Reuters

«Уайт может предложить деньги, а вот соперником удивить тяжело. Я уже придушил Макгрегора и Порье, что ещё делать? Что ещё здесь выяснить? Спортивного интереса нет, оба эти чемпиона сдались, мне больше неинтересно с ними драться. Лошадь не бегает, пока осёл не выиграет, такая поговорка есть. Ослы не участвуют в скачках лошадей. Вот если $100 млн предлагают, то это уже проблема. Спортивного интереса я не вижу», — сказал Нурмагомедов.

32-летний боец объявил о завершении карьеры 24 октября после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

Ранее Нурмагомедов объяснил свои высказывания о Макроне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить