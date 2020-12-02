Нурмагомедов: спортивного интереса в возобновлении карьеры я не вижу

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что может его побудить возобновить карьеру.

«Уайт может предложить деньги, а вот соперником удивить тяжело. Я уже придушил Макгрегора и Порье, что ещё делать? Что ещё здесь выяснить? Спортивного интереса нет, оба эти чемпиона сдались, мне больше неинтересно с ними драться. Лошадь не бегает, пока осёл не выиграет, такая поговорка есть. Ослы не участвуют в скачках лошадей. Вот если $100 млн предлагают, то это уже проблема. Спортивного интереса я не вижу», — сказал Нурмагомедов.

32-летний боец объявил о завершении карьеры 24 октября после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

Ранее Нурмагомедов объяснил свои высказывания о Макроне.