Нурмагомедов объяснил свои высказывания о Макроне

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал свои высказывания о президенте Франции Эммануэле Макроне.
Нурмагомедов объяснил свои высказывания о Макроне
  • РИА Новости

«Когда я читаю чьи-то высказывания о религии, то считаю их радикальными. У меня такое мировоззрение. Кто-то же их считает нормальными. Не будем мусолить эту тему. Мне сложно постоянно высказываться по тому или иному вопросу, но молчать тоже иногда бывает неправильно», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

32-летний боец резко высказался о президенте Франции после того, как глава страны обозначил свою позицию в инциденте, который случился в пригороде Парижа. Исламский подросток обезглавил своего учителя за то, что тот показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.

Ранее Нурмагомедов заявил, что не заинтересован в проведении выставочных боёв.

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