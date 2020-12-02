Нурмагомедов заявил, что не заинтересован в проведении выставочных боёв

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов признался, что не слишком заинтересован в участии в выставочных поединках.

«За время своей карьеры я наелся этими суперсхватками, супербоями. Так что никаких планов на этот счёт нет. Какие-то благотворительные моменты ещё можно допустить, но в целом такого интереса нет. Я только подрался и ещё не успел отдохнуть, а вы уже в суперсхватки кидаете», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

24 октября 32-летний российский спортсмен объявил о завершении карьеры. В последнем поединке Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи.

Ранее Нурмагомедов прокомментировал открытие Khabib Gym в Абу-Даби.