Нурмагомедов заявил, что не заинтересован в проведении выставочных боёв

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов признался, что не слишком заинтересован в участии в выставочных поединках.
Нурмагомедов заявил, что не заинтересован в проведении выставочных боёв
  • © Ed Mulholland/Getty Images

«За время своей карьеры я наелся этими суперсхватками, супербоями. Так что никаких планов на этот счёт нет. Какие-то благотворительные моменты ещё можно допустить, но в целом такого интереса нет. Я только подрался и ещё не успел отдохнуть, а вы уже в суперсхватки кидаете», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

24 октября 32-летний российский спортсмен объявил о завершении карьеры. В последнем поединке Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи.

Ранее Нурмагомедов прокомментировал открытие Khabib Gym в Абу-Даби.

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