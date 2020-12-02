Нурмагомедов прокомментировал открытие Khabib Gym в Абу-Даби

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался об открытии зала смешанных единоборств Khabib Gym в Абу-Даби, а также анонсировал открытие подобных объектов в других странах.
Нурмагомедов прокомментировал открытие Khabib Gym в Абу-Даби
  • Reuters

«Думаю, там будем готовить профессионалов и новых бойцов. Один из центров подготовки будет в Абу-Даби. К лету уже хотим открыть зал, потом будем открывать по всему миру. К нам поступает много запросов, будут залы в Индонезии, Малайзии, Индии. Когда будет время, буду их посещать и проводить мастер-класс. Скорее всего, откроем также в Бишкеке, Ташкенте, Нур-Султане, Алма-Ате, Душанбе, Баку. В следующем году будем работать в этом направлении», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Ранее Нурмагомедов заявил, что ему бой Тайсона с Джонсом был особенно интересен.

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