Нурмагомедов: мне бой Тайсона с Джонсом был особенно интересен

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поделился своим отношением к поединку легенд мирового бокса Майка Тайсона и Роя Джонса — младшего.

«Мне этот бой был особенно интересен. Наверное, мои преданные болельщики думали, что и меня таким когда-нибудь увидят, когда будет за 50 лет. Смотрел с интересом, утром проснулся и посмотрел бой. У меня двоякое чувство осталось. Они заработали денег, потратят большую часть на благотворительность. Это мне нравится. Много было положительных эмоций. Мне понравилось, что не нанесли большого урона друг другу, вышли как на спарринг», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции.

Поединок 54-летнего Тайсона и 51-летнего Джонса завершился вничью.

Ранее боец UFC Оливейра рассказал о слухе, что Нурмагомедов поклялся на могиле отца больше не драться.