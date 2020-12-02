Боец UFC Оливейра: мне сказали, что Нурмагомедов поклялся на могиле отца больше не драться

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Бразильский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Чарльз Оливейра предположил, что обладатель пояса в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не вернётся в спорт, и объяснил, почему он так считает.
Боец UFC Оливейра: мне сказали, что Нурмагомедов поклялся на могиле отца больше не драться
  • Reuters

«Речь идёт о Хабибе, его семье и религии. Человек заявил, что завершил карьеру. Мне сказали, что он на могиле отца поклялся больше не драться. Если это правда, то он ни за что не вернётся. Если бы Хабиб возобновил карьеру, то он пошёл бы против своего слова и собственного отца. Если всё это правда, парень не вернётся», — цитирует Оливейру Middle Easy.

32-летний Нурмагомедов объявил об уходе из спорта после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 24 октября. Его отец Абдулманап Нурмагомедов ушёл из жизни 3 июля.

Ранее Нурмагомедов рассказал, что радует его больше побед.

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