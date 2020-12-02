Нурмагомедов рассказал, что радует его больше побед

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что победы в октагоне уже несколько лет не приносят ему удовольствия, и рассказал, чему он радуется по-настоящему.

«Все думают, что если я чемпион UFC, то увлекаюсь лишь боями. Когда я в UFC, я там увлекаюсь. Время от времени заходим, получаем удовольствие, выходим. Но как такового удовольствия я уже пару лет как минимум не получаю от побед. В этих видах спорта я всю жизнь. Очень много достижений, очень много побед. Это постоянство не приносит мне удовольствия. Удовольствие приносят маленькие вещи: когда ты дома, когда твой ребёнок делает первые шаги. Такие маленькие моменты приносят мне намного больше удовольствия, чем победы в UFC», — признался Нурмагомедов на пресс-конференции в Ташкенте.

32-летний боец объявил о завершении карьеры после победы над американцем Джастином Гэтжи 24 октября 2020 года.

Ранее Нурмагомедов приобрёл промоушен GFC.