Нурмагомедов приобрёл промоушен GFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов приобрёл промоушен Gorilla Fighting Championship.

«Я стал 100%-ным владельцем лиги», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции в Ташкенте.

Лига вскоре будет переименована в Eagle Fighting Championship. После покупки Нурмагомедовым турниры будут проводиться не только в России и странах СНГ, но также в странах Ближнего Востока и, возможно, в США.

32-летний боец объявил о завершении карьеры 24 октября после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFС 254.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов намерен встретиться с Томасом Бахом и обсудить включение ММА в программу Олимпийских игр.