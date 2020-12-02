Нурмагомедов приобрёл промоушен GFC
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«Я стал 100%-ным владельцем лиги», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции в Ташкенте.
Лига вскоре будет переименована в Eagle Fighting Championship. После покупки Нурмагомедовым турниры будут проводиться не только в России и странах СНГ, но также в странах Ближнего Востока и, возможно, в США.
32-летний боец объявил о завершении карьеры 24 октября после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFС 254.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов намерен встретиться с Томасом Бахом и обсудить включение ММА в программу Олимпийских игр.