Туктамышева: никогда даже не думала о смене тренера

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Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева рассказала об отношениях со своим тренером Алексеем Мишиным.
Туктамышева: никогда даже не думала о смене тренера
  • РИА Новости

«Со временем наши отношения стали более доверительными. Когда я стала старше, то Алексей Николаевич стал со мной чаще советоваться и давать мне возможность высказать своё мнение. Он понимал, что со мной уже нужно разговаривать как с 20-летней девушкой, а не как с 15-летним подростком. Алексей Николаевич — очень мудрый человек, он тонко чувствует такие моменты. С ним всегда было легко находить взаимопонимание. Смена тренера? Нет. Что бы ни происходило, я об этом никогда даже не думала», — цитирует Туктамышеву «Чемпионат». 

23-летняя фигуристка работает со специалистом с девятилетнего возраста.

Ранее Туктамышева рассказала, когда будет готова прыгнуть четверной тулуп на соревнованиях.

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