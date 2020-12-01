Йохауг: я должна остерегаться Сорину в будущем

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Норвежская лыжница Тереза Йохауг поделилась мнением о прогрессе россиянки Татьяны Сориной, занявшей второе место на стартовом этапе Кубка мира в Руке.
Йохауг: я должна остерегаться Сорину в будущем
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Сорина меня очень сильно удивила. Безумный прогресс. Любопытно было видеть новые лица в лидерах. Может быть, Татьяна взлетела благодаря материнству, как это было у Бьорген? Знаю, что до этого она быстро прошла гонку в Муонио, где обыграла Непряеву. Не думаю, что это временный всплеск. Я должна остерегаться Сорину в будущем. Многие девушки получали импульс после беременности. Я не знаю, можно ли назвать это частью её успеха и прогресса, но очевидно, что она стала сильнее. Нужно за ней следить», — цитирует слова Йохауг Dagbladet.

Российская лыжница Татьяна Сорина заняла второе место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Руке, проиграв лишь Йохауг.

Ранее Вылегжанин выразил мнение, что Сориной нужно доказывать, что успех в Руке не был случайностью.

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