Вылегжанин: Сориной нужно доказывать, что успех в Руке не был случайностью

Российский лыжник Максим Вылегжанин прокомментировал второе место Татьяны Сориной в пасьюте на этапе Кубка мира в Руке, а также обвинения в применении допинга отечественной спортсменкой.

«Конечно, спортсмену не могут быть приятны заявления о допинге. Сорина продемонстрировала отличный результат, и её поспешили сразу обвинить в допинге. В лыжах тестирование проводится после старта. Если хорошо бежишь, то обязательно проверяют перед началом следующего этапа. Татьяне нужно доказывать результатом. Бежать так же быстро и демонстрировать, что успех в Руке не был случайность», — сказал Вылегжанин RT.

Ранее Дмитрий Губерниев раскритиковал шведского журналиста, обвинившего в допинге лыжницу Сорину.