Губерниев раскритиковал шведского журналиста, обвинившего в допинге лыжницу Сорину
- РИА Новости
«Шведский журналист круглый идиот! Надо уметь проигрывать. Сорина стала мамой, вернулась, выдержала тяжелейшие нагрузки и закономерно ворвалась в элиту мировых лыж. Логика иных представителей прессы, особенно когда мы их своими победами хватаем за задницу, не поддаётся объяснению», — сказал Губерниев RT.
Сорина финишировала второй в гонке преследования на 12 км у женщин на этапе Кубка мира в Руке.
Ранее сообщалось, что в Швеции подозревают российскую лыжницу Сорину в применении допинга.