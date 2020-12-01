Губерниев раскритиковал шведского журналиста, обвинившего в допинге лыжницу Сорину

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев резко высказался в отношении шведского журналиста, который заподозрил российскую лыжницу Татьяну Сорину, завоевавшую серебряную медаль на этапе Кубка мира в финской Руке, в применении допинга.
Губерниев раскритиковал шведского журналиста, обвинившего в допинге лыжницу Сорину
  • РИА Новости

«Шведский журналист круглый идиот! Надо уметь проигрывать. Сорина стала мамой, вернулась, выдержала тяжелейшие нагрузки и закономерно ворвалась в элиту мировых лыж. Логика иных представителей прессы, особенно когда мы их своими победами хватаем за задницу, не поддаётся объяснению», — сказал Губерниев RT. 

Сорина финишировала второй в гонке преследования на 12 км у женщин на этапе Кубка мира в Руке.

Ранее сообщалось, что в Швеции подозревают российскую лыжницу Сорину в применении допинга.

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