Комбаров: результаты «Спартака» были бы лучше, если бы Федун всё контролировал

Защитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров, который ранее выступал за московский «Спартак», поделился мнением по поводу владельца красно-белых Леонида Федуна.

«Он хороший человек, большой бизнесмен. У него много денег, он заработал их своим умом и усердием. Мне кажется, если бы он был единственным человеком, который принимает решения, если бы он всё контролировал, то результат был бы намного лучше. Но он любит клуб и болеет за него, просто вот так выстроил структуру работы», — цитирует Комбарова Sport24.

После 16 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 32 очка. При этом находящиеся на первой и второй позициях «Зенит» и ЦСКА опережают красно-белых только по дополнительным показателям.

Ранее Комбаров рассказал, как посоветовал Александру Соболеву перейти в «Спартак».