Комбаров рассказал, как посоветовал Соболеву перейти в «Спартак»

Защитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров, который ранее выступал за московский «Спартак», вспомнил, как посоветовал форварду Александру Соболеву переходить в стан красно-белых.

«Я всегда ему подсказывал, тем более на первых сборах, когда он только приехал в «Крылья». Потом уже он спрашивал совета, говорил, что есть несколько вариантов, в том числе и «Спартак». Я сказал, что на его месте даже бы не думал о других вариантах и выбрал бы «Спартак». В «Зените» была бы конкуренция с Дзюбой, а ЦСКА — это вообще не та команда, куда он должен был пойти», — цитирует Комбарова Sport24.

По его мнению, если человек в детстве не болел за ЦСКА по каким-то причинам, выбор в пользу «Спартака» очевиден.

«Спартак» — самая популярная, народная команда. Это великий и могучий. Миллер говорит, что «Зенит» самая популярная команды? Она самая популярная, да. В Петербурге», — добавил Комбаров.

Комбаров выступал за «Спартак» в 2010—2019 годах. Соболев перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» зимой 2020 года.

Ранее Комбаров заявил, что в «Спартаке» Массимо Каррерой манипулировали агенты.