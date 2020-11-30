Комбаров заявил, что в «Спартаке» Каррерой манипулировали агенты

Защитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров, который ранее выступал за московский «Спартак», рассказал, как бывшим главным тренером красно-белых Массимо Каррерой манипулировали агенты.

«Каррера подпустил к себе людей, у которых была одна цель — заработать денег любыми способами. В тот день мы сидели у Глушака в гостях за одним столом. Внезапно ему позвонил Гурцкая, который вместе с Трабукки и работал с Каррерой. Гурцкая не знал, что я рядом с Глушаком, и сказал ему, мол, поговори с Комбаровым, потому что Каррера не хочет, чтобы он играл в «Спартаке». Хотя я сейчас понимаю, что это не Каррера был инициатором, а именно агенты, их игры», — цитирует Комбарова «Чемпионат».

По словам игрока, больше всего он взбесился в этой истории из-за того, что Каррера на сказал ему ничего лично. Он также отметил, что впоследствии итальянский специалист совсем потерял контроль над командой, а им управляли другие люди.

«Он говорил голосом людей, которые хотели бабла заработать. Вот и всё. Да, конечно, я мог к Каррере подойти. Но я понимал: это то же самое, что со столбом разговаривать. Он будет кивать головой, может, что-нибудь скажет, только в его голове будет другое», — добавил Комбаров.

Комбаров выступал за «Спартак» в 2010—2019 годах. Каррера тренировал красно-белых с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда стала чемпионом России.

Ранее Комбаров выступил против присвоения Нурмагомедову звания Героя России.