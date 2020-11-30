Комбаров выступил против присвоения Нурмагомедову звания Героя России

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Футболист самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров прокомментировал предложение присвоить чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову звание Героя России.
Комбаров выступил против присвоения Нурмагомедову звания Героя России
  • Reuters

«Героя России?! Я бы поддержал, если бы ему дали ЗМС. Но герои для меня — это люди, которые воевали, которые подставляли грудь под пули. А спортсмены никак не герои. Хабиб — величайший, да. Но не на уровне Карелина. Карелин всё-таки олимпийский чемпион. Олимпиада, наверное, выше ценится. Хотя у нас мир идёт вперёд, развивается, и какие-то виды спорта становятся более популярными», — цитирует Комбарова «Чемпионат».

Он также допустил, что смешанные единоборства действительно становятся популярнее футбола, учитывая что интерес к MMA повышается за счёт треш-тока. По его мнению, людям интереснее слушать о скандалах, чем мнение по поводу какого-либо матча.

С предложением присвоить Нурмагомедову звание Героя России выступил депутат Госдумы Гаджимурад Омаров.

Всего в России звание Героя России присваивали трём спортсменам — лыжницам Ларисе Лазутиной и Любови Егоровой, а также борцу Александру Карелину.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В его послужном списке 29 побед в 29 поединках, 13 из которых — в UFC.

Ранее Герой России лётчик Магомед Толбоев поддержал инициативу наградить Нурмагомедова этим званием.

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