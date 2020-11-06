Герой России лётчик Толбоев поддержал инициативу наградить Нурмагомедова этим званием

Герой России лётчик Магомед Толбоев прокомментировал предложение депутата Госдумы Гаджимурада Омарова присвоить чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову звание Героя России.

«Геройство бывает разное. Я поддерживаю эту инициативу. Нурмагомедов совершил подвиг: дал веру тысячам пацанов. И это сейчас, когда из-за пандемии дух падает. Но есть закон, и там критерии прописаны очень чётко. Я думаю, здесь вопрос морали: Хабиб выступает на договорах, на деньгах, на прибыли. Однако, с другой стороны, он представляет Россию. Посмотрите, как мир это воспринимает. Его поздравляют величайшие спортсмены — это признание и России тоже. А когда наши спортсмены говорят: «Тому надо, тому не надо», то это односторонний подход», — цитирует Толбоева «Газета.Ru».

Нурмагомедов одержал 29 побед в 29 поединках на профессиональном уровне. После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, российский боец объявил о завершении карьеры.

Ранее эксперт объяснил, почему считает Нурмагомедова величайшим бойцом в истории ММА.