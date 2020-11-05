Эксперт объяснил, почему считает Нурмагомедова величайшим бойцом в истории ММА

Короткая ссылка
Инсайдер ESPN Бретт Окамото заявил, что считает чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом в истории смешанных единоборств, и поделился мыслями о возможном возвращении россиянина в октагон.
Эксперт объяснил, почему считает Нурмагомедова величайшим бойцом в истории ММА
  • Gettyimages.ru

«На мой взгляд, Нурмагомедов не вернётся ради поединка с Сен-Пьером. Существуют четыре кандидата на звание величайшего бойца в истории MMA. Это Сен-Пьер, Нурмагомедов, Джон Джонс и Андерсон Сильва. У каждого своя история, и мы никогда не сумеем ответить на этот вопрос: Сен-Пьер — двукратный чемпион, был в шаге от звания величайшего в истории, Сильва защищал пояс больше всех в истории UFC (десять раз), Джонс кажется самым талантливым бойцом из всех, а Хабиб — непобеждённый. Невероятное достижение в спорте, в котором это практически невозможно. Для меня гораздо важнее, чем защита титула. Так или иначе Хабиб побил всех нужных людей в дивизионе, кроме Тони Фергюсона, но ему и не следует возвращаться в игру ради этого боя. Учитывая все эти аргументы, я считаю Хабиба величайшим», — цитирует Окамото ESPN.

Нурмагомедов одержал 29 побед в 29 боях на профессиональном уровне. После своего последнего поединка, в котором он победил удушающим приёмом американца Джастина Гэтжи, россиянин объявил о завершении карьеры.

Ранее Журова заявила, что не считает Нурмагомедова достойным звания Героя России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить