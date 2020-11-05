Эксперт объяснил, почему считает Нурмагомедова величайшим бойцом в истории ММА

Инсайдер ESPN Бретт Окамото заявил, что считает чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом в истории смешанных единоборств, и поделился мыслями о возможном возвращении россиянина в октагон.

«На мой взгляд, Нурмагомедов не вернётся ради поединка с Сен-Пьером. Существуют четыре кандидата на звание величайшего бойца в истории MMA. Это Сен-Пьер, Нурмагомедов, Джон Джонс и Андерсон Сильва. У каждого своя история, и мы никогда не сумеем ответить на этот вопрос: Сен-Пьер — двукратный чемпион, был в шаге от звания величайшего в истории, Сильва защищал пояс больше всех в истории UFC (десять раз), Джонс кажется самым талантливым бойцом из всех, а Хабиб — непобеждённый. Невероятное достижение в спорте, в котором это практически невозможно. Для меня гораздо важнее, чем защита титула. Так или иначе Хабиб побил всех нужных людей в дивизионе, кроме Тони Фергюсона, но ему и не следует возвращаться в игру ради этого боя. Учитывая все эти аргументы, я считаю Хабиба величайшим», — цитирует Окамото ESPN.

Нурмагомедов одержал 29 побед в 29 боях на профессиональном уровне. После своего последнего поединка, в котором он победил удушающим приёмом американца Джастина Гэтжи, россиянин объявил о завершении карьеры.

Ранее Журова заявила, что не считает Нурмагомедова достойным звания Героя России.