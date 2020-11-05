Журова не считает, что Нурмагомедов достоин звания Героя России

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала предложение присвоить чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову звание Героя России.
Журова не считает, что Нурмагомедов достоин звания Героя России
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

«Звания Герой России удостоено очень небольшое количество спортсменов: Любовь Егорова (1994), Александр Карелин (1996) и Лариса Лазутина (1998). Как я знаю, потом было принято решение к спортсменам такое звание не применять, поскольку есть другие, например Герой Труда. Получить Героя России за спорт можно лишь за какое-то удивительно выдающееся достижение на благо страны. Давать звание за победу в коммерческих боях без правил, на мой взгляд, неправильно. Я уважительно отношусь к Хабибу, но я не слышала, чтобы он говорил, что выступает за Россию. Дагестан — да, ислам — да. Мне кажется, что орден Дружбы ему особенно было бы правильнее вручить на фоне ситуации с мусульманами, которая происходит в мире», — цитирует Журову НСН.

С призывом дать Нурмагомедову звание Героя России к президенту Владимиру Путину обратился депутат Госдумы Гаджимурад Омаров.

Ранее Орлов высказался об идее о присвоении Нурмагомедову звания Героя России.

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