Орлов высказался об идее о присвоении Нурмагомедову звания Героя России

Известный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на предложение присвоить чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову звание Героя России.

«Хабиб — спортсмен. Он молодец, что выиграл 29 боёв. Но таких спортсменов у нас сразу найдётся человек сто. Кто-то выиграл три золотые олимпийские медали, а то и пять. Я был и против того, что футболистам дали заслуженных мастеров спорта. Для меня это обычная победа спортсмена. Будет следующее соревнование — он может проиграть. И что тогда делать?» — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

По его мнению, вообще не стоит обсуждать вопрос званий спортсменам. Также он отметил, что героем человек становится, когда спасает других людей, а спортсмен в случае победы делает свою работу.

С предложением присвоить Нурмагомедову звание Героя России выступил депутат Госдумы Гаджимурад Омаров.

Всего в России звание Героя России присваивали трём спортсменам — лыжницам Ларисе Лазутиной и Любови Егоровой, а также борцу Александру Карелину.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В его послужном списке 29 побед в 29 поединках, 13 из которых — в UFC.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов оценил предложение о присвоении Нурмагомедову звания Героя России.