Туменов предположил, что глава UFC предложит Нурмагомедову бой с Сен-Пьером

Короткая ссылка
Российский боец смешанного стиля Альберт Туменов прокомментировал информацию о том, что президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт и обладатель пояса в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов договорились о встрече в Абу-Даби.
Туменов предположил, что глава UFC предложит Нурмагомедову бой с Сен-Пьером
  • Reuters

«Думаю, Уайт будет уговаривать Хабиба вернуться. Нурмагомедов — суперзвезда. Наверное, Уайт предложит ему больше денег, бой с Сен-Пьером. Но если человек сам для себя решил оставить спорт, не думаю, что на него может что-то повлиять», — цитирует Туменова «Чемпионат».

Он отметил, что Нурмагомедов уже завоевал всё, что можно, и обеспечил себя в финансовом плане. Тем не менее Туменов допускает, что россиянин может вернуться.

32-летний боец объявил о завершении карьеры 24 октября, после того как победил удушающим приёмом американца Джастина Гэтжи на турнире UFС 254.

На счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в MMA.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов прилетел в Абу-Даби, где он должен обсудить с главой UFC своё будущее.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить