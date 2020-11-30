Туменов предположил, что глава UFC предложит Нурмагомедову бой с Сен-Пьером
- Reuters
«Думаю, Уайт будет уговаривать Хабиба вернуться. Нурмагомедов — суперзвезда. Наверное, Уайт предложит ему больше денег, бой с Сен-Пьером. Но если человек сам для себя решил оставить спорт, не думаю, что на него может что-то повлиять», — цитирует Туменова «Чемпионат».
Он отметил, что Нурмагомедов уже завоевал всё, что можно, и обеспечил себя в финансовом плане. Тем не менее Туменов допускает, что россиянин может вернуться.
32-летний боец объявил о завершении карьеры 24 октября, после того как победил удушающим приёмом американца Джастина Гэтжи на турнире UFС 254.
На счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в MMA.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов прилетел в Абу-Даби, где он должен обсудить с главой UFC своё будущее.