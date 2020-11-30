Туменов предположил, что глава UFC предложит Нурмагомедову бой с Сен-Пьером

Российский боец смешанного стиля Альберт Туменов прокомментировал информацию о том, что президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт и обладатель пояса в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов договорились о встрече в Абу-Даби.

«Думаю, Уайт будет уговаривать Хабиба вернуться. Нурмагомедов — суперзвезда. Наверное, Уайт предложит ему больше денег, бой с Сен-Пьером. Но если человек сам для себя решил оставить спорт, не думаю, что на него может что-то повлиять», — цитирует Туменова «Чемпионат».

Он отметил, что Нурмагомедов уже завоевал всё, что можно, и обеспечил себя в финансовом плане. Тем не менее Туменов допускает, что россиянин может вернуться.

32-летний боец объявил о завершении карьеры 24 октября, после того как победил удушающим приёмом американца Джастина Гэтжи на турнире UFС 254.

На счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в MMA.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов прилетел в Абу-Даби, где он должен обсудить с главой UFC своё будущее.