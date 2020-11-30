Нурмагомедов прилетел в Абу-Даби, где он должен обсудить с главой UFC своё будущее
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Об этом спортсмен сообщил в своём Instagram.
«На фоне каменных джунглей, что ли», — подписал фото из столицы ОАЭ Нурмагомедов.
До этого президент UFC Дана Уайт рассказал, что в ближайшее время проведёт с российским бойцом переговоры в Абу-Даби по поводу возобновления карьеры.
32-летний боец объявил о завершении карьеры 24 октября, после того как победил удушающим приёмом американца Джастина Гэтжи на турнире UFС 254.
На счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в MMA.
Ранее Александр Шлеменко прокомментировал информацию о том, что Уайт и Нурмагомедов договорились о встрече в Абу-Даби.