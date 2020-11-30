Нурмагомедов прилетел в Абу-Даби, где он должен обсудить с главой UFC своё будущее

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прибыл в Абу-Даби.
Нурмагомедов прилетел в Абу-Даби, где он должен обсудить с главой UFC своё будущее
  • Gettyimages.ru

Об этом спортсмен сообщил в своём Instagram.

«На фоне каменных джунглей, что ли», — подписал фото из столицы ОАЭ Нурмагомедов.

До этого президент UFC Дана Уайт рассказал, что в ближайшее время проведёт с российским бойцом переговоры в Абу-Даби по поводу возобновления карьеры.

32-летний боец объявил о завершении карьеры 24 октября, после того как победил удушающим приёмом американца Джастина Гэтжи на турнире UFС 254.

На счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в MMA.

Ранее Александр Шлеменко прокомментировал информацию о том, что Уайт и Нурмагомедов договорились о встрече в Абу-Даби.

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