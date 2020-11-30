Шлеменко: на Нурмагомедова можно надавить, его команда продолжает выступать в UFC

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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал информацию о том, что президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт и обладатель пояса в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов договорились о встрече в Абу-Даби.
Шлеменко: на Нурмагомедова можно надавить, его команда продолжает выступать в UFC
  • © Пресс-служба RCC

«Конечно, Уайту и Нурмагомедову есть что обсудить. Хабиб — действующий чемпион, UFC много в него вложило. Важнее Хабиба сейчас трудно найти кого-либо. Конечно, Уайт будет убеждать Нурмагомедова вернуться. Тем более что гипотетически на носу реванш с Макгрегором. Думаю, что Хабиб и сам не против вернуться. Уверен, для торга есть варианты. На Хабиба тоже можно надавить — его команда продолжает выступления в UFC», — цитирует Шлеменко «Чемпионат».

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября — после победы над Джастином Гэтжи на UFC 254. 

Ранее Нурмагомедов опубликовал пост ко Дню матери.

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