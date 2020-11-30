Лыжник Клебо может пропустить этапы КМ в Давосе и Дрездене, чтобы не заболеть коронавирусом

Норвежец Йоханнес Клебо сообщил, что рассматривает возможность пропуска этапов Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе и Дрездене из-за опасения заразиться коронавирусной инфекцией.

«Все мы здесь рискуем. И мы это знаем. Нужно спуститься на землю и хорошенько обдумать, что нас ожидает на трассах Кубка мира. Мне нужно вернуться домой и пару дней подумать, что делать дальше. Несомненно, посоревноваться в Давосе очень заманчиво, но нужно рассмотреть все возможные варианты дороги туда. Не исключено, что придётся ехать на машине и тогда ужасно рано выезжать. Так что нужно подумать, как поступить», — приводит слова Клебо NRK.

Норвежец возглавляет общий зачёт Кубка мира по итогам первого этапа, прошедшего в финской Руке. Соревнования в Давосе и Дрездене запланированы на 12 — 13 и 19 — 20 декабря соответственно.

Ранее Елена Вяльбе заявила, что удовлетворена выступлением российских лыжников на первом этапе КМ.