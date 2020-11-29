Исмаилов не считает, что бой со Штырковым завершится досрочно

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов поделился мнением по поводу возможного досрочного завершения поединка с Иваном Штырковым.

«Мне кажется, мы пройдём всю дистанцию. Пусть говорят, что будет досрочное завершение, ведь мы оба взрывные, нацеленные причинить максимальный ущерб оппоненту. Но думаю, это будет противостояние длиной в три раунда», — сказал Исмаилов на пресс-конференции.

Бой Исмаилова со Штырковым состоится 13 декабря в Москве на «ВТБ Арене» в рамках турнира ACA 115.

На счету Штыркова 16 побед, одна ничья и одно поражение в MMA. У Исмаилова в активе 17 выигранных боёв за карьеру при двух проигрышах и одной ничьей.

Ранее Исмаилов сравнил свои противостояния со Штырковым и Александром Емельяненко.