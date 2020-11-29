Исмаилов сравнил свои противостояния со Штырковым и Александром Емельяненко

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Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов провёл параллели между своими противостояниями с соотечественниками Иваном Штырковым и Александром Емельяненко.
Исмаилов сравнил свои противостояния со Штырковым и Александром Емельяненко
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«Это похоже на мой бой с Емельяненко. Саша тогда поставил всё на кон. А сейчас всё наоборот, я ставлю всё на кон. Когда читаю, что у Вани нет шансов, это меня напрягает», — сказал Исмаилов на пресс-конференции.

Он также отметил, что подготовка к бою со Штырковым проходит тяжелее, чем к поединку с Емельяненко.

«Дело в том, что думает мой тренерский штаб. Они меня уничтожают в тренировочном процессе. Я сказал: «Ребята, не с Сашей же дерёмся». Если бы меня спросили, я бы сказал, что Емельяненко опаснее. Но у них другое видение. Но я считаю, что я получше Вани и в ударной технике, и в борьбе. Он самбист, но и я самбист. Хорошая борьба у меня в крови», — добавил Исмаилов.

Бой Исмаилова со Штырковым состоится 13 декабря в Москве на «ВТБ Арене» в рамках турнира ACA 115.

На счету Штыркова 16 побед, одна ничья и одно поражение в MMA. У Исмаилова в активе 17 выигранных боёв за карьеру при двух проигрышах и одной ничьей. 

Ранее Штырков высказал мнение, что Исмаилов испытывает большее давление перед боем.

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