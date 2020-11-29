Штырков считает, что Исмаилов испытывает больше давления перед боем

Российский боец смешанного стиля Иван Штырков выразил мнение, что его соотечественник Магомед Исмаилов испытывает больше давления перед их поединком.

«Считаю, здесь на нём больше давления. Он же сам просит, чтобы его не называли фаворитом. Это накручивает. Это тяжело. Люди не понимают, что мы испытываем. Когда всё это виснет на тебе, тем тяжелее. Магомеду же нужно вернуться обратно из космоса и снова сделать то, что он хочет… На нём больше ответственности. За его популярность и уровень ему придётся отвечать», — сказал Штырков на пресс-конференции.

Бой Исмаилова против Штыркова состоится 13 декабря в Москве на «ВТБ Арене» на турнире ACA 115.

На счету Штыркова 16 победы, одна ничья и одно поражение в MMA. У Исмаилова в активе 17 выигранных боёв за карьеру при двух проигрышах и одной ничьей.

Ранее Штырков объяснил, почему не использует треш-ток перед боем с Исмаловым.