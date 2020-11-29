Штырков объяснил, почему не использует треш-ток перед боем с Исмаиловым

Российский боец смешанного стиля Иван Штырков объяснил, почему не хочет использовать треш-ток перед поединком с соотечественником Магомедом Исмаиловым.

«Очень неприятно смотреть на бойцов, которые оскорбляют друг друга, треш-ток используют. Лицемерие — не про нас. Не бывает так, чтобы люди оскорбляли друг друга, а потом друзья после боя. Мы не хотим такого показывать. Нет ничего хуже фальшивого треш-тока. Лучше искренне буду улыбаться и желать здоровья сопернику, чем буду ходить и раскидываться громкими словами», — сказал Штырков на пресс-конференции.

Бой Исмаилова со Штырковым состоится 13 декабря в Москве на «ВТБ Арене» на турнире ACA 115.

Ранее Исмаилов призвал перестать называть его фаворитом в бою со Штырковым.