Штырков объяснил, почему не использует треш-ток перед боем с Исмаиловым

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Российский боец смешанного стиля Иван Штырков объяснил, почему не хочет использовать треш-ток перед поединком с соотечественником Магомедом Исмаиловым.
Штырков объяснил, почему не использует треш-ток перед боем с Исмаиловым
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«Очень неприятно смотреть на бойцов, которые оскорбляют друг друга, треш-ток используют. Лицемерие — не про нас. Не бывает так, чтобы люди оскорбляли друг друга, а потом друзья после боя. Мы не хотим такого показывать. Нет ничего хуже фальшивого треш-тока. Лучше искренне буду улыбаться и желать здоровья сопернику, чем буду ходить и раскидываться громкими словами», — сказал Штырков на пресс-конференции.

Бой Исмаилова со Штырковым состоится 13 декабря в Москве на «ВТБ Арене» на турнире ACA 115.

Ранее Исмаилов призвал перестать называть его фаворитом в бою со Штырковым.

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