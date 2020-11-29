Макгрегор заявил, что сбросил вес до лимита лëгкого дивизиона UFC

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Конор Макгрегор заявил, что готов к выступлению в рамках лёгкого веса.

РИА Новости

«155, и они бегут», — написал Макгрегор о сгонке веса в Twitter, опубликовав фото торса. 155 фунтов — это 70,3 кг, что соответствует мужской категории лёгкого веса UFC. Свой следующий поединок ирландец проведёт 23 января на турнире UFC 257. Соперником его станет американец Дастин Порье. Действующим обладателем титула в этом дивизионе является россиянин Хабиб Нурмагомедов. Ранее Порье заявил, что если Нурмагомедов ушёл, то его бой с Макгрегором должен быть титульным.