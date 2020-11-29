Тутберидзе жёстко ответила на критику подписчицы

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Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе жёстко ответила одной из подписчиц на комментарий к своему посту в Instagram.
Тутберидзе жёстко ответила на критику подписчицы
  • © РИА Новости / Владимир Песня

Пользовательница предположила, что Тутберидзе воспользовалась историей со взломом своего аккаунта для того, чтобы удалить фотографии с Алиной Загитовой.

«Как же вы ограниченно мыслите. Вас абсолютно не смутило, что пропали посты, посвящённые моим ушедшим родителям, отдельный пост моей маме? На моей странице после взлома пропали разные посты, связанные с важными событиями в моей жизни, в том числе и очень личные», — написала Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что 12-летняя ученица Тутберидзе сделала четверной тулуп на тренировке.

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