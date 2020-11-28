Мишустин утвердил стратегию развития физкультуры и спорта до 2030 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил стратегию развития физической культуры и спорта до 2030 года.

Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Проведение Года детско-юношеского спорта, строительство новых объектов и привлечение высококвалифицированных специалистов для работы в сельских населённых пунктах предусматривает новая стратегия развития физической культуры и спорта до 2030 года. Её утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в заявлении.

Отмечается, что приоритетные направления развития затрагивают и профессиональный, и любительский спорт. Работа будет направлена на развитие инфраструктуры, внедрение инновационных технологий в подготовку атлетов, привлечение финансирования, международное сотрудничество, а также формирование спортивного резерва.

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