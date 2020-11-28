Плющенко: Трусова и Косторная будут жить в специальных коттеджах на территории моей школы

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал об открытии катка для своей академии в Московской области.
Плющенко: Трусова и Косторная будут жить в специальных коттеджах на территории моей школы
  • РИА Новости

По его словам, это не просто каток, а полноценная школа. Он отметил, что таким образом он исполняет свою мечту.

«Там можно будет проживать, на территории. Александра Трусова и Алёна Косторная, которые занимаются у меня, будут проживать в специальных коттеджах, для них созданы все условия. Для талантливых детей тоже такая опция существует», — сказал Плющенко в эфире программы «Вечерний Ургант».

Он также подчеркнул, что хочет сделать свою академию лучшей не только в стране, но и в мире.

«Да, на это нужно время. Если я ставлю цель, я всегда к ней иду. Думаю, всё получится», — добавил Плющенко.

Ранее Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Трусовой на этапе Гран-при в Москве.

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