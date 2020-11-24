Тарасова: я являюсь болельщицей Трусовой, люблю её

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой на этапе Гран-при в Москве.

«У неё есть тренер, которого зовут Евгений Плющенко, у него и надо спрашивать о причинах такого выступления. Я являюсь болельщицей Саши, люблю её, но при этом прекрасно вижу, что она недокручивала свои прыжки. Я не согласна, что её ошибки вызваны тем, что на тренировках она стала уделять больше внимания хореографии и скольжению. У каждого есть свои проблемы, над которыми надо работать», — сказала Тарасова ТАСС.

Трусова шла третьей после короткой программы на Гран-при России. В произвольной программе она допустила четыре падения и стала в итоге четвёртой.

Ранее Тарасова заявила, что с Туктамышевой теперь обязательно будут считаться.