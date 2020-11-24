Тарасова: с Туктамышевой теперь обязательно будут считаться
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- РИА Новости
«Я очень рада за Лизу и Алексея Николаевича Мишина. У них были годы подъёма и годы забвения. Сейчас они выучили и сделали максимальную программу. Если Лиза ещё и четверной тулуп сможет сделать, так её и вовсе не обыграть. Молодец девочка, выросла большая спортсменка. Туктамышева сделала так, что теперь с ней будут обязательно считаться. Она с блеском выиграла этот турнир», — цитирует ТАСС Тарасову.
Туктамышева победила на московском этапе Гран-при, опередив действующую чемпионку Европы Алёну Косторную и двукратную чемпионку мира среди юниоров Александру Трусову.
Ранее Бутырская назвала Туктамышеву примером для подражания.