Бутырская: Туктамышева — пример для подражания

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Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская высказалась о победе Елизаветы Туктамышевой на Гран-при России.
Бутырская: Туктамышева — пример для подражания
  • РИА Новости

«Впечатления от выступления Туктамышевой потрясающие. Елизавета готова кататься на таком уровне стабильно. Она чувствует себя отлично и находится в хорошей форме. На неё должны сейчас равняться, она пример для подражания. Уверена, что к чемпионату Европы и мира она поставит четверной. Что касается Косторной, то мы привыкли видеть тройные аксели в программе. Конечно, мне их не хватало. Надеемся, это временно. Трусова же пробует, экспериментирует и не боится ничего. Она немного перенервничала, случился сбой. Такое случается у любого спортсмена. Возвращение к Тутберидзе? У Трусовой с Плющенко только начало работы, надо привыкнуть друг к другу. Добавляется желание с кем-то побороться, но нужно понимать, что борются они всегда только с собой», — цитирует Бутырскую «Чемпионат».

23-летняя Туктамышева стала победительницей этапа Гран-при, второе место заняла действующая чемпионка Европы Алёна Косторная, а Анастасия Гулякова стала третьей. Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова допустила ряд ошибок при прокате произвольной программы и заняла четвёртое место.

Ранее в ФФККР оценили прокат Трусовой на Гран-при России.

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