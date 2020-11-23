В ФФККР оценили прокат Трусовой на Гран-при России

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) подвела итоги выступления двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой на Гран-при России.

«Прокат произвольной программы Трусовой хочется просто забыть. Фигуристка шла третьей после короткой программы и надеялась в произвольной исправить ситуацию. Но четверные в этот вечер не пошли. Помарок в прокате было много — в итоговом протоколе значится шесть дидакшен. Стоит отметить, Трусова заявила в произвольной самый сложный контент из того, что планировали показать все участники московского этапа. На четыре четверных не решился никто, включая лидеров мужских соревнований. Но заявить — это одно, а принять грамотное решение, основываясь на готовности спортсмена, — это другая история», — говорится на сайте ФФККР.

Трусова набрала по итогам «Гран-при России» 198,93 балла и заняла четвёртое место. 16-летняя фигуристка впервые во взрослой карьере не попала в тройку призёров соревнования, в котором принимала участие.

Ранее сообщалось, должен ли Плющенко сдержать максимализм Трусовой после неудачи на Гран-при.