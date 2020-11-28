UFC подтвердил отмену боя между Блэйдсом и Льюисом на турнире в Лас-Вегасе
- Reuters
Сообщается, что причиной отмены боя стал положительный результат теста на коронавирусную инфекцию у Блэйдса.
В послужном списке Блэйдса 15 побед и два поражения в ММА. На счету Льюиса 24 победы и семь поражений.
Отмечается, что новым главным событием турнира станет противостояние Энтони Смита и Девина Кларка, выступающих в полутяжёлом весе.
Ранее сообщалось, что двоюродный брат Нурмагомедова дебютирует в UFC на одном турнире с Макгрегором.