UFC подтвердил отмену боя между Блэйдсом и Льюисом на турнире в Лас-Вегасе

Пресс-служба UFC официально объявила об отмене поединка между американскими бойцами тяжёлого веса Кёртисом Блэйдсом и Дерриком Льюисом на турнире в Лас-Вегасе.

Сообщается, что причиной отмены боя стал положительный результат теста на коронавирусную инфекцию у Блэйдса.

В послужном списке Блэйдса 15 побед и два поражения в ММА. На счету Льюиса 24 победы и семь поражений.

Отмечается, что новым главным событием турнира станет противостояние Энтони Смита и Девина Кларка, выступающих в полутяжёлом весе.

Ранее сообщалось, что двоюродный брат Нурмагомедова дебютирует в UFC на одном турнире с Макгрегором.