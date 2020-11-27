Источник: бой между Блэйдсом и Льюисом на турнире UFC в Лас-Вегасе отменён
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Как сообщает ESPN, причиной отмены боя стал положительный результат теста на коронавирусную инфекцию у Блэйдса.
Отмечается, что в UFC надеются перенести бой на 12 декабря — на турнир UFC 256.
Бой Блэйдс — Льюис должен был стать главным событием предстоящего турнира в Лас-Вегасе.
В послужном списке Блэйдса 15 побед и два поражения в ММА. На счету Льюиса 24 победы и семь поражений.
Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов заявил о скорой встрече с главой UFC Даной Уайтом.