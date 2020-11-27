Туктамышева: постараемся добавить четверной тулуп в программу к чемпионату России

Короткая ссылка
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила о намерении усложнить свою программу четверным прыжком.
Туктамышева: постараемся добавить четверной тулуп в программу к чемпионату России
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Мы постараемся добавить четверной тулуп в программу к чемпионату России. Нужно довести прыжок до ума, чтобы не было оплошности, как на прошлом чемпионате. Хочется поставить в программу четверной тулуп и быть в нём более-менее уверенной, потому что программа всё равно меняется при включении нового прыжка. Но мы постараемся. Четверной тулуп будет идти вместо первого акселя», — сказала Туктамышева в интервью Olympic channel

23-летняя фигуристка в нынешнем сезоне стала победительницей этапа Гран-при России.

Ранее Тарасова заявила, что с Туктамышевой теперь обязательно будут считаться.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить