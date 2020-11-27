Туктамышева: постараемся добавить четверной тулуп в программу к чемпионату России

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила о намерении усложнить свою программу четверным прыжком.

«Мы постараемся добавить четверной тулуп в программу к чемпионату России. Нужно довести прыжок до ума, чтобы не было оплошности, как на прошлом чемпионате. Хочется поставить в программу четверной тулуп и быть в нём более-менее уверенной, потому что программа всё равно меняется при включении нового прыжка. Но мы постараемся. Четверной тулуп будет идти вместо первого акселя», — сказала Туктамышева в интервью Olympic channel.

23-летняя фигуристка в нынешнем сезоне стала победительницей этапа Гран-при России.

Ранее Тарасова заявила, что с Туктамышевой теперь обязательно будут считаться.