Голландский футболист рассказал о наличии водки в клубном автобусе «Алании»

Бывший полузащитник владикавказской «Алании» голландец Ройстон Дренте рассказал, что в клубном автобусе была водка во время его выступления за российскую команду.

По его словам, в «Алании» очень сильно хотели подписать с ним контракт. Сначала он отказывался, но руководство владикавказского клуба проявило настойчивость, и игрок согласился.

«Мы пили. Иногда такое случалось, да. Водка была просто основным продуктом. У нас не было сложностей с этим. Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия. Понимаете, да?» — приводит слова Дренте Rijnmond.

Дренте играл за «Аланию» в сезоне-2012/13. Тогда он провёл за команду шесть матчей в Российской премьер-лиге, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее экс-футболист ЦСКА Понтус Вернблум рассказал о большом количестве выпитой в России водки.