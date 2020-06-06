Экс-футболист ЦСКА рассказал о большом количестве выпитой в России водки

Бывший полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум, который ныне выступает за греческий ПАОК, рассказал, что за время пребывания в России выпил слишком много водки.

Отвечая на блицвопрос «Водка или ром?» пресс-службы армейцев о его предпочтениях в алкоголе, шведский хавбек ответил: «Ром. Я выпил уже слишком много водки в России».

Футболист также рассказал, помнит ли тусовку, на которой он перебрал с водкой: «Несколько раз было. Но не помню подробностей».

Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год. В его активе 18 голов в 210 матчах за армейцев, в составе которых он стал трёхкратным чемпионом РПЛ, обладателем Кубка России и дважды — Суперкубка страны.

Ранее Вернблум признался, что был напуган, когда переходил в ЦСКА.