Вернблум признался, что был напуган, когда переходил в ЦСКА

Бывший полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум, который ныне выступает за греческий ПАОК, поделился воспоминаниями о трансфере в российский клуб.

«Я был напуган, когда подписал контракт, потому что на Западе плохо отзываются о России. Но когда приехал, понял, что всё отлично. В ЦСКА я был счастлив на протяжении всего времени. Я не мог не полюбить этот клуб», — сказал Вернблум на YouTube-канале армейцев.

По его словам, он продолжает следить за результатами команды и иногда находит время для просмотра матчей.

Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год. На его счету 210 матчей и 18 голов в составе красно-синих.

Ранее сообщалось, что Вернблум может расторгнуть контракт с ПАОК.