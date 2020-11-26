«Тампа» продлила контракт с Сергачёвым

Клуб национальной хоккейной лиги (НХЛ), действующий обладатель Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг», объявил о заключении нового контракта с российским защитником Михаилом Сергачёвым.

Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение с 22-летним игроком рассчитано на три года, за которые он заработает $14,4 млн: $2,4 млн за первый, $4,8 млн за второй и $7,2 млн — за третий.

Сергачёв был задрафтован «Монреаль Канадиенс» в 2016 году под общим девятым номером. За «Тампу» он играет с 2017 года.

В общей сложности на его счету 106 (25 + 81) очков в 228 матчах регулярного чемпионата и 17 (6 + 11) очков в 46 играх плей-офф.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист Соколов подписал трёхлетний контракт с «Оттавой».