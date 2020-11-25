Капелло о смерти Марадоны: 60 лет — слишком юный возраст, чтобы умирать

Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло признался, что новость о смерти легендарного аргентинского игрока Диего Марадоны стала для него неожиданностью.

Специалист вспомнил, что ему часто приходилось играть против Марадоны, и подчеркнул, что аргентинец являлся невероятным футболистом.

«Он один из величайших: Пеле, Марадона, Кройф. Диего — один из лучших, против кого мне удалось поиграть. Эта новость стала для меня неожиданностью. 60 лет — слишком юный возраст, чтобы умирать», — цитирует Капелло «Спорт-Экспресс».

Он также ответил на вопрос о самом памятном голе Марадоны.

«Для всех людей — специалистов, журналистов, игроков — это гол в матче с Англией на чемпионате мира в Мексике. Но для меня самый особенный гол Марадоны — мяч в ворота «Ювентуса», когда он выступал за «Наполи», — добавил Капелло.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет после сердечного приступа.

Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.

Ранее Сергей Шавло назвал Марадону настоящим послом футбола.