Шавло назвал Марадону настоящим послом футбола

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Бывший футболист московского «Спартака» Сергей Шавло высказался о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.
Шавло назвал Марадону настоящим послом футбола
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«Великий игрок. Настоящий посол футбола. Очень жалко, когда такие люди уходят. 60 лет — это не такой уж большой возраст. Очень жалко», — цитирует Шавло «Чемпионат».

Он также вспомнил, что ему приходилось играть с Марадоной, когда тот был ещё в достаточно юном возрасте, но уже тогда было понятно, что аргентинец будет звездой.

«Играть в основном составе сборной Аргентины в 17 лет — дорогого стоит. Сложно осознавать, что его больше нет с нами», — добавил Шавло.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет после сердечного приступа.

Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.

Ранее экс-президент ФИФА Зепп Блаттер поделился мнением о Марадоне.

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