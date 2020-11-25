Экс-президент ФИФА о смерти Марадоны: Бог позвал Диего домой

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Зепп Блаттер поделился мнением о скончавшемся легендарном аргентинском игроке Диего Марадоне.

«Хочу сказать, что Марадона действительно оставил отпечаток в мировом футболе в трёх последних десятилетиях. Он был экстраординарный футболист», — цитирует Блаттера «Спорт-Экпресс».

Он отметил, что Марадона сыграл огромную роль в успехах сборной Аргентины. Экс-глава ФИФА вспомнил, как спортсмен выводил молодёжную команду на ЧМ-1979, а также приносил победу на мировом первенстве 1986 года взрослой команде.

«Он забил тот незабываемый гол «рукой Бога» в матче с англичанами. И теперь Бог позвал его домой. Покойся с миром, Диего. Спасибо за всё!» — добавил Блаттер.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет после сердечного приступа.

Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.

Ранее тренер сборной России по пляжному футболу назвал колоссальной потерей смерть Марадоны.