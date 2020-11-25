Тренер сборной России по пляжному футболу назвал колоссальной потерей смерть Марадоны

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв прокомментировал новость о смерти легендарного аргентинского игрока Диего Марадоны.

«Смерть Диего Марадоны — это колоссальная потеря для всего футбольного сообщества. Мы скорбим вместе со всей футбольной семьёй. Для меня лично это человек, который влюбил меня в эту прекрасную игру своим потрясающим футболом на чемпионате мира 1986 года», — цитирует Лихачёва BSRussia.сom.

По его мнению, ни один футболист в истории не имел подобного влияния на успех сборной на чемпионатах мира. Специалист также вспомнил, как ему посчастливилось пообщаться с Марадоной на Межконтинентальном кубке 2012 года в Дубае, в финале которого сыграли сборные России и Бразилии.

«Диего Марадона пришёл к нам на скамейку, перекинулся парой фраз с нашими футболистами, а после победного для нас финала, который мы выиграли у бразильцев со счётом 7:4, наградил нас трофеем — Межконтинентальным кубком. Объятия Марадоны — это признание, в тот момент я испытывал непередаваемые чувства. Вторая наша встреча произошла в Москве на чемпионате мира в 2018 году на встрече между сборными Аргентины и Исландии. Он тогда очень хорошо выглядел, и никто не мог подумать, что такая трагедия произойдёт спустя два года. К сожалению, ушёл от нас величайший футболист. Человек, который влюбил миллионы людей в игру», — заявил Лихачёв.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет после сердечного приступа.

Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.

Ранее Евгений Ловчев заявил, что Марадона сделал несопоставимо много для популяризации футбола.