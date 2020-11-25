Ловчев: Марадона сделал несопоставимо много для популяризации футбола

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на смерть легендарного аргентинского игрока Диего Марадоны.

По мнению эксперта, лучшим игроком в истории всё же является Пеле, а уже после него идёт Марадона и список из игроков очень высокого класса.

«Думаю, он сделал несопоставимо много для популяризации футбола — и не только своей гениальной игрой, но и тем легендарным проходом, завершившимся голом в матче с англичанами на чемпионате мира в Мексике в 1986 году, и даже той же «Рукой Бога» в том же самом матче», — приводит слова Ловчева «Советский спорт».

Он также выразил мнение, что многие великие футболисты всё-таки пребывали на земле в отличие от небожителей уровня Марадоны. Кроме того, эксперт отметил, что Марадона и Дэвид Бекхэм стали основоположниками околофутбольного шоу-бизнеса, которые очень многое сделали для игры и после завершения карьеры.

«Профессиональный футбол не добавляет здоровья. 12 лет назад мне сделали операцию по шунтированию на сердце. Тогда мне было ровно столько лет, как сейчас Марадоне. Он износил свой организм на поле, потому что отдавался великой игре полностью. Когда мне позвонили, сообщили, что умер Марадона, я воспринял это как личную трагедию», — добавил Ловчев.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет после сердечного приступа.

Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.

Ранее премьер Испании выразил соболезнования в связи со смертью Марадоны.