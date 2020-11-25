Премьер Испании выразил соболезнования в связи со смертью Марадоны

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Премьер-министр Испании Педро Санчес отреагировал на смерть легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.
Премьер Испании выразил соболезнования в связи со смертью Марадоны
  • Reuters

«Вся моя любовь — миру футбола, который сегодня потерял одну из своих легенд. Нас покинул один из лучших игроков в истории, аргентинец Диего Армандо Марадона. Твоей левой рукой ты нарисовал мечты нескольких поколений. Вечный мальчик», — написал Санчес в своём Twitter.

«Золотой мальчик» — одно из прозвищ спортсмена.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет после сердечного приступа.

Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.

Ранее Алексей Смертин заявил, что Марадона был для него кумиром.

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